Neuerscheinung: Solidaritäts-Sampler – Europa in Waffen

Unsere nationalrevolutionäre Bewegung hat es wieder getan. Nachdem wir bereits in der Vergangenheit bewiesen haben, auch in kulturschaffender musikalischer Hinsicht ganze Arbeit zu leisten, (siehe „Makss Damage – Blut oder Gold“, das Projekt „Brüder zur Freiheit“ oder unser aktuellstes Werk „Wegbereiter – Europa erwache“), zeigen wir erneut, was es bedeutet, Musik nicht für irgendwelche Subkulturen oder sonstige zwischenkulturellen Schubladen zu produzieren, sondern für den Nationalrevolutionär und jeden Deutschen, der sich seiner selbst bewusst wird und dessen raue BRD-Ecken durch unseren weltanschaulichen Impuls abgeschliffen werden.

Um der verantwortungsvollen Aufgabe einer professionellen Kanalisierung nationalrevolutionärer Klänge in das sich stets seinen Weg bahnende Fahrwasser unserer Bewegung gerecht zu werden, wurde ab sofort eine weitere AG unter der Leitung musikaffiner Aktivisten ins Leben gerufen. Ihr Name: AG Klangkunst. Sie wird in einem separaten Eröffnungsbeitrag noch gebührend vorgestellt.

Unter dieser AG Klangkunst, welche mit dem bereits veröffentlichten und hier erwähnten Künstler „Wegbereiter“ ihr Arbeitsdebüt präsentierte, wurde der hier zu besprechende neue Tonträger realisiert. „Europa in Waffen“ so der Titel dieses, von mehreren Künstlern als Gemeinschafts-CD konzipierten Werkes könnte angesichts des neobolschewistischen Überfalls der russischen Föderation auf das ukrainische Mutterland passender nicht sein und gibt die inhaltliche wie konzeptionelle Marschrichtung vor.

Der von Putin befohlene völkerrechtswidrige Angriff auf die Ostgrenze Europas am 24. Februar 2022 tobt, wenn auch für den Stalinverehrer im Kreml deutlich länger als erhofft, so dennoch mit barbarischer Brutalität und forderte bislang einen unendlich hohen Blutzoll nicht nur im ukrainischen Volk, sondern gerade auch innerhalb seiner edelsten Elemente, den tapferen Soldaten in den nationalen Freiwilligenbataillonen und revolutionären Eliteverbänden.

Die Haltung unserer Partei und Bewegung Der III. Weg seit Anbeginn der Kampfhandlungen ist bekannt und musste im Gegensatz zu so vielen anderen Akteuren vermeintlich nationaler Kräfte zu keinem Zeitpunkt revidiert werden.

Um also mehr als nur „gutmeinende“ Worte an unsere Kameraden in den Schützengräben und deren um sie bangenden Familien an der Heimatfront zu entsenden, entschloss man sich als nationalrevolutionäre Solidargemeinschaft, einem Brudervolk mit Taten zur Seite zu stehen und zu zeigen, dass dieser erneute Waffengang gegen die unter Hammer und Sichel auf rotem Tuch einmarschierenden Besatzer gewürdigt und ein deutscher Versuch unternommen wird, das Los und die Leiden der Kriegsversehrten, Kriegswaisen und Kriegswitwen etwas zu lindern.

Das Ergebnis liegt in Form dieses Werkes zur Bestellung und damit Unterstützung ukrainischer Familien bereit. Neben einem Geleitwort unseres Parteiführers Matthias Fischer wurden insgesamt neun Lieder auf dem Silberling verewigt, welche nur hierfür komponiert und aufgenommen wurden, wenngleich das ein oder andere Lied bereits den Weg an die Öffentlichkeit fand. Jeder der vertretenen Künstler hat dabei nicht nur „ein weiteres Lied“ abgeliefert, sondern ein Bekenntnis zu einer Sache abgelegt, die bei näherer Betrachtung keine Position zwischen den Stühlen zulässt.

International bekannte Aushängeschilder nationaler Musikgruppen reihen sich neben neue, bis dato unbekannte Kulturschaffende ein. Lyrisch auf hohem Niveau, ausgestattet mit einer qualitativ beeindruckenden Studioproduktion und eingebettet in passende wie ansprechende grafische Arbeiten liefert „Europa in Waffen“ für jeden Musikgeschmack die passenden Klänge. Von deutschem Sprechgesang über den klassischen Rechtsrock durch die Stile Hard- und Metalcore bis hin zu schwarzmetallischen Tönen entstand eine mehr als abwechslungsreiche Palette an klanglichen Erzeugnissen, welche sich durch die Bank sehen und hören lassen können.

Beinahe überflüssig zu erwähnen, dass die aus dem Verkauf der CD gewonnenen Einnahmen den betroffenen Familien des ukrainischen Freiheitskampfes zugeführt werden und somit jeder Käufer gewissermaßen seinen Beitrag zur Stabilisierung des östlichen Bollwerkes wider den Neobolschewismus leistet.

Anbei die Titelliste der bekennenden Künstler:

1. Zum Geleit (Matthias Fischer)

2. Pugilato – Azov

3. xTOACx – Unbesiegt

4. Makss Damage – Berserker

5. Die Lunikoff Verschwörung – Ukrainischer Partisan

6. Sons of Odin – Babykillers

7. Frontgruen – Thermopylae Mariupolis

8. Still the Same – A3OB

9. Alpenfestung – Einhundert gegen Zehntausend

10. Blutzeugen – Zwischen den Fronten

Fülle ein jeder mit dem Erwerb der CD das Pulver in die geistigen Patronen dieses neuen europäischen Waffenganges unseres edlen weißen Brudervolkes und seiner russischen Freiwilligen unter der blau-gelben Fahne im Dienste einer freien, nationalrevolutionären Ukraine.

Die AG Klangkunst – WIR geben den Ton an!

