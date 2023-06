Pforzheim: Iraker sticht Frau am hellichten Tag nieder

Vergangenen Samstag, am 17.06. wurde eine junge Frau in Mühlacker-Lienzingen, einer kleinen Gemeinde nahe Pforzheim, an einer Bushaltestelle am hellichten Tag mit einem Messer niedergestochen. Die 27-jährige Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Täter, ein irakischer Asylant, wurde nach einer groß angelegten Fahndung schließlich dingfest gemacht. Der Fremdling befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Die Partei „Der III. Weg“ fordert eine konsequente Politik zum Schutz der Bevölkerung: Kriminelle Ausländer raus und sichere Grenzen!