Schwerpunktverteilung in Klosterfelde

Während sich zu den Maifeiertagen viele Deutsche ihr Dasein in der BRD durch übermäßigen Alkoholkonsum schön saufen und die bittere Realität somit temporär verdrängen, waren Aktivisten unserer Bewegung „Der III. Weg“ im brandenburgischen Klosterfelde und verteilten tausend Flugblätter in dem 3.000 Einwohner zählenden Ortsteil der Gemeinde Wandlitz. Dort sollen in der Güterbahnhofsstraße 8 in naher Zeit vorerst 80 Asylanten untergebracht werden – ein Beschluss, mit dem viele Klosterfelder überhaupt nicht einverstanden sind, denn diese Entscheidung wurde über ihre Köpfe hinweg entschieden und es zeichnet sich jetzt auch bereits ab, dass es nicht bei den 80 Asylforderern bleibt.

In Deutschland und besonders in Brandenburg explodieren bereits die Zahlen der Einwanderer und die Kommunen schlagen seit Monaten Alarm, da sie weder die Akzeptanz der Bevölkerung für die Masseneinwanderung, noch die finanziellen und Wohnunterbringungsmöglichkeiten besitzen. Doch die derzeitige Bundesregierung ignoriert jegliche Apelle und lässt weiter Tag für Tag und Monat für Monat kulturfremde Asylforderer nach Deutschland einreisen und verändert somit wissentlich unser Land immer weiter ins Negative, wie stetig steigende Straftaten aus diesem Personenkreis, der Rückgang der einheimischen Bevölkerung und die zusätzlich immer weiter steigende Überfremdung beweisen.

Diese Fakten sorgen dafür, dass wir als heimatbewusste Deutsche keine Feiertage mehr kennen, sondern jede Minute politisch nutzen, um die Verhältnisse grundlegend zu ändern. Während die Masse ausgelassen feiert und überwiegend immer erst jammert, wenn es zu spät ist, wirken unsere Aktivisten bereits präventiv an vielen Orten. Jeden Tag erkennen mehr und mehr Landsleute, dass man sich bewegen und handeln muss, um die abzulehnenden Zustände zu beseitigen. Unsere Aufgabe ist es, genau diese zu erreichen und von unserer Weltanschauung zu überzeugen.

Klosterfelde wird auch weiterhin von unserer Partei „Der III. Weg“ hören!

Fürs Vaterland – Bereit!

Fürs Volk – Bereit!

Für die Heimat – Bereit!