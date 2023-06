Straßenschlachten im Ruhrgebiet! (+Videos)

Nachdem sich am Donnerstag in Castrop-Rauxel zwei Familienclans aus Syrien und dem Libanon mit Macheten und Messern bekämpften, ging es am Freitagabend in Essen weiter. Am Salzmarkt, mitten in der Essener Innenstadt, standen sich ca. 300 Anhänger des Libanesen-Clans und 200 syrische Clan-Mitglieder gegenüber, es kam zu schweren Kämpfen und stundenlangen Straßenschlachten, welche sich über die komplette Essener Innenstadt ausbreiteten. Die Polizei wollte / durfte / konnte dabei nur zusehen, erst in der Nacht zu Samstag beruhigte sich die Lage.

Kriminelle und dauerhaft erwerbslose Ausländer sofort abschieben. Zuwanderung stoppen.

