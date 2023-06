Verteilaktion in Leipzig-Sellerhausen

Die gestrigen Abendstunden nutzten Mitglieder unserer Bewegung, um im Leipziger Stadtteil Sellerhausen aktiv zu werden und etliches an Infomaterial zu verteilen. So fanden Flugblätter gegen den Mietwahnsinn, der sich in immer weiter steigenden Mietpreisen, u.a. gefördert durch die steigende Zahl von Ausländern auf dem Wohnungsmarkt, zeigt.

In Zukunft wird auch dieser Stadtteil der Messestadt von unseren örtlichen Mitgliedern über die unterschiedlichen Thematiken und unsere Forderungen informiert werden.