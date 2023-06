Vortrag und Liederabend in Plauen

Regelmäßig finden in unserem vogtländischen nationalrevolutionären Zentrum „P 130“ Rednerveranstaltungen statt. Am Sonnabend, dem 3. Juli 2023 ging es um das Thema „Russischer Imperialismus und Propaganda“.

In einem hochinteressanten Vortrag ging der Referent zu Beginn auf die Gebiete Transnistrien, die Krim, Abchasiens und Südossetien ein und zeigte anhand dieser Beispiele die imperialistischen Ambitionen Russlands schon vor 2022 auf. Im zweiten Teil ging der Vortragsredner auf die russischen Propagandalügen im aktuellen Ukrainekrieg ein und warum die Ukraine für Russland so wichtig ist. So kann das Land den Nahrungsmittelbedarf von rund 600 Millionen Menschen decken, die Ukraine wird auch als Kornkammer Europas bezeichnet. Mit 33,9 Milliarden Tonnen an Kohlereserven liegt das Land weltweit auf Platz 7 und bei den Reserven an Uranerz europaweit auf Platz 1. Außerdem hat die Ukraine die zweitgrößte Eisenerzreserve von ca. 30 Milliarden Tonnen weltweit.

Im Anschluss gab der Liedermacher von „Brüder zur Freiheit“ sein Livedebüt nach über acht Jahren. Direkt danach trat der Musiker „Wegbereiter“ auf, welcher erst vor wenigen Wochen sein erstes Album veröffentlicht hat (https://www.materialvertrieb.de/produkt/cd-wegbereiter-europa-erwache/). Mit eigenen Liedern und Stücken bekannter nationaler Künstler rundeten die beiden die Veranstaltung hervorragend ab.

