2. Dart- und Skatabend im Parteibüro in Ohrdruf

Am vergangenen Wochenende duellierten sich Parteimitglieder „der dritte Weg“ und einige Interessenten aus Thüringen im Skat und Dart.

Im Rahmen der Gemeinschaft wurden sportliche Wettkämpfe ausgeführt, interessante Gespräche geführt und neue Kontakte geknüpft.

Zur Siegerehrung gab es handgefertigte Preise – herzlichen Glückwunsch an die jeweiligen Gewinner.

In einer Zeit, die durch Kapitalismus, Neid und Missgunst in der BRD geprägt wird, ist es wichtiger denn je, in der Gemeinschaft zusammen zurücken.

Daher werden weitere Veranstaltungen in diesem Rahmen folgen.

