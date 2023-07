4000 Jahre alte Kultstätte in den Niederlanden entdeckt

Auf einem Industriegelände in der niederländischen Stadt Tiel nahe Utrecht haben Forscher eine 4000 Jahre alte Kultstätte ausgegraben.

Das „Stonehenge der Niederlande“ ist Sonnenkalender und Grabanlage in einem.

Die religiöse Stätte besteht aus einem Graben mit Durchgängen, durch welche die Sonne zur Winter- und Sommersonnenwende scheint, wodurch die Menschen damals den längsten, sowie den kürzesten Tag des Jahres bestimmen konnten. Wichtig gewesen sei das laut den Forschern vermutlich für rituelle Feste und Zeremonien, womöglich aber auch für die Erntezeiten.

Im Inneren der Anlage befindet sich ein Grabhügel, in dem man Überreste von 60 Menschen fand. Über 800 Jahre soll die Grabstätte genutzt worden sein, vor allem für privilegierte Menschen.

Die Entdeckung wird bereits als „Stonehenge der Niederlande“ betitelt, wenn die kreisrunde Stätte auch aus Erde besteht statt aus Steinen und die Gräber anders als bei dem „originalen“ Stonehenge im Inneren der Anlage sind und nicht drumherum.

Für die Archäologen ist diese Ausgrabung aber auf jeden Fall ein wahrer Segen und das nicht nur durch die interessante Kombination aus Sonnenkalender und Grabstätte. Man hat nun die Erkenntnis, dass solche religiöse Kultstätten im Neolithikum (10.000-2.200 v. Chr.) und der Bronzezeit (3.300-1.200 v. Chr.) ein in Europa verbreitetes Phänomen darstellten. Außerdem stieß man bei den Ausgrabungen auch auf über eine Million Gegenstände, unter anderem eine besondere Glasperle. Da in der damaligen Zeit noch kein Glas in Europa hergestellt wurde, geht man davon aus, dass diese Perle über den damaligen Tauschhandel von Mesopotamien, dem heutigen Irak, ihren Weg bis in die heutige Niederlande zurückgelegt und daher einen großen Wert besessen hat.

Die Untersuchung all der freigelegten Gegenstände soll in den kommenden Jahren Aufschluss über das Leben der Menschen in der Bronzezeit geben. Man darf gespannt sein, was wir durch diesen bedeutenden Fund noch erfahren werden.