Die wahre Krise ist das System! – Verteilung in Leipzig

Am gestrigen Abend verteilten unsere Aktivisten in Leipzig Schönefeld hunderte Flugzettel in die Briefkästen der Bürger.

Unter der Parole „Die wahre Krise ist das System!“ werden Nationalrevolutionäre auch in den kommenden Wochen und Monaten in Leipzig und Umgebung auf die Missstände in unserer Heimat aufmerksam machen. Weitere Aktionen werden folgen.

Mit jedem Tag wird deutlicher, dass die bestehende Politik der Herrschenden eine Einbahnstraße in den Untergang ist. Eine Krise jagt die nächste.

Liegt auch Dir etwas an unserer Heimat? Dann melde dich bei uns und werde aktiv für Familie, Volk und Vaterland!

Runter vom Sofa – rein in die Bewegung!