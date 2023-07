Gruppenvergewaltigung durch Türken auf Mallorca

Seit fünf Türken eine 18-jährige Deutsche auf Mallorca vergewaltigt haben sollen, sitzen die Täter in Untersuchungshaft. Ein sechster Verdächtiger ist zwar auf freiem Fuß, es wird aber weiterhin gegen ihn ermittelt. Die Medien sprachen zunächst von „deutschen“ Tätern, bis bekannt wurde, dass die 20-23 Jahre alten „Deutschen“ türkischer Abstammung sind.

Vor der Tat hatte sich einer der Täter mit dem Opfer bekanntgemacht; in einem Hotelzimmer kam es anschließend zu einvernehmlichem Geschlechtsverkehr. Doch dann stürmten die Freunde des Türken das Zimmer und es kam zu einer Massenvergewaltigung, die sogar von den Tätern selbst gefilmt wurde. Der 18-jährigen Deutschen gelang jedoch später die Flucht und sie alarmierte die Polizei, welche die ausländischen Vergewaltiger festnahm. Noch sitzen sie in Untersuchungshaft. Auf Vergewaltigung stehen in Spanien bis zu 12 Jahre Gefängnis. Auch die deutschen Behörden nahmen Ermittlungen auf.

Wieder mal haben ausländische Männer eine deutsche Frau vergewaltigt und wieder mal haben die Medien versucht, von den wahren Tätern abzulenken. Was nicht ins bunte Weltbild passt, muss eben verdreht oder zensiert werden. Die Partei „Der III. Weg“ will solchen Taten, die inzwischen täglich passieren, nicht länger zusehen, sondern das eigene Volk wieder schützen. Dafür müssen die unkontrollierte Masseneinwanderung gestoppt und alle kriminellen Ausländer konsequent abgeschoben werden.

Unterstützt auch Ihr den „III. Weg“!