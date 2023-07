Halle/Saale: 18-Jährige stirbt nach Drogenkonsum

In Halle an der Saale ist eine 18-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit an den Folgen des Konsums einer besonders aggressiven Form von Ecstasy verstorben. Zuletzt gab es ähnliche Meldungen aus Leipzig und Brandenburg.

Erst vor wenigen Wochen gab es eine großangelegte Razzia gegen einen Drogenring im Raum Köthen. Damals wurden mehrere Kilogramm Ecstasy, 2 Kg Amphetamine und hunderte Gramm Christal Meth gefunden. Ohne Zweifel ist dies in Sachsen-Anhalt auch nur die Spitze des Eisberges. Die Drogenproblematik und die damit verbundenen negativen Folgen sind nahezu in allen Bevölkerungsschichten spürbar und die Konsumenten werden augenscheinlich immer jünger.

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht gegen diese liberale Politik und für ein konsequentes Durchgreifen gegen Drogendealer, sowie für eine effektive Bekämpfung der Ursachen des Drogenkonsums.

