Kanufahrt in Mittelsachsen

„Wasser, Licht und Sonnenschein – das sind die besten Arzneien!“ Diese Weisheit können wir auf einem 1936 in Mittelsachsen eröffneten Schwimmbad lesen. Wie viel Weisheit in diesem Satz steckt, das können wir richtig begreifen, wenn wir ihn mit den Zwangsmaßnahmen und den Impfbelästigungen der Bundesregierung vergleichen. Die Weisheit dieses Regimes besteht nämlich darin, die Leute bei Bedarf einzusperren, von Licht und Sonnenschein fern zu halten und ihnen stattdessen einen mehr als fragwürdigen Impfstoff aufzunötigen.

Wie mittlerweile bekannt sein dürfte, machen wir keinen Hehl aus unserer Ablehnung gegen den herrschenden Zeitgeist und so hielten wir es mit der Weisheit aus dem letzten Jahrhundert und begaben uns hin zu Wasser, Licht und Sonnenschein.

Mit einer größeren Reisegruppe aus Ost- und Mittelsachsen, erfreulich vielen neuen Gesichtern und auch mehreren Kindern, ging die Reise los auf der Talsperre in Kriebstein. Vorbei an Wäldern und steilen Felsen wurde munter gepaddelt und sich ausgetauscht. So konnten auf der Fahrt und in den Pausen schon die nächsten Aktionen und weitere Planungen besprochen werden.

Im Anschluss an die Fahrt klang der Abend beim gemütlichen Grillen aus.

Wenn auch Du gerne bei unseren nächsten Aktivitäten teilnehmen möchtest, wenn dir Familie, Volk und Heimat Werte sind, die es zu erhalten gilt, dann melde dich und werde aktiv!