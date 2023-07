Marbach (BaWü): Türke entführt und vergewaltigt 18-Jährige

In Marbach am Neckar (Baden-Württemberg) kam es am 26. Juni zu einem entsetzlichen Verbrechen. Der 37-jährige gebürtige Türke Fatih A. soll eine 18-Jährige in Stuttgart von einem Spielplatz entführt, anschließend dann über mehrere Tage festgehalten und mehrfach vergewaltigt haben. Der Polizei zufolge kam der Ausländer am hellichten Tag auf die Frau zu und drohte ihr - was er genau sagte oder tat sei aktuell noch unklar. Gesichert hingegen ist das Fatih A. die 18-Jährige in einer Wohnung bei Marbach festhielt die laut Polizeisprecher seiner Familie gehören soll. Dort soll der Tatverdächtige sein Opfer mehrfach vergewaltigt und sie bei gemeinsamen Ausgängen gezwungen haben, Lebensmittel zu stehlen.

Die Partei „Der III.Weg“ fordert die sofortige Abschiebung krimineller Ausländer in ihre Heimatländer und die Schließung der Grenzen!