Meinungsterror an deutschen Schulen in Sachsen-Anhalt

In etablierten Medien war zu lesen, dass die Anzahl an rechtsextremen Delikten an Schulen in Sachsen-Anhalt im Jahr 2022 einen neuen Höchststand erreicht hat. Da die Bezeichnung „rechtsextreme Delikte“ oftmals der Denunziation von heimatliebenden Deutschen und Kritikern des liberalkapitalistischen Systems dient, müssen bei jedem Mündigen die Alarmglocken läuten.

Offenbar werden bereits Schüler immer öfter Opfer von demokratischer Denunziation, Verleumdung oder gar Repression, wenn sie sich kritisch zu Fehlern im System äußern. Die Folgen sind oft schmerzhaft und nicht selten beängstigend.

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht für die Verteidigung der Meinungsfreiheit und der Stärkung von Bürger- und Freiheitsrechten. Mit unserer Jugendorganisation – Nationalrevolutionäre Jugend (NRJ) – haben wir für Jugendliche eine wirklich interessante Alternative zu ihrem frustrierenden Alltag geschaffen.

