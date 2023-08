„Achtung Einbrecher!“ in Schallstadt/Wolfenweiler (Breisgau/Hochschwarzwald)

In Schallstadt/Wolfenweiler wurden gestern, am 13. August 2023, thembezogene Flugblätter unserer nationalrevolutionären Bewegung unter dem Motto "Achtung Einbrecher! " verteilt. In Freiburg und Umgebung ist die Lage hinsichtlich der Einbruchskriminalität angespannt. In dem kleinen Dorf Schallstadt/Wolfenweiler wurde dieses Jahr bereits acht Mal eingebrochen. Zusätzlich zu dieser Thematik verteilten Mitglieder der NRJ noch weitere Flugschriften unserer Jugendbewegung und machten somit die ländliche Bevölkerung auf unsere Nationalrevolutionäre Jugend (NRJ) aufmerksam.