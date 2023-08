„Asylflut stoppen“ – Verteilung von Flugblättern in Raguhn

Jugendarbeitslosigkeit, Altersarmut, Wohnungsnotstand und Fachkräftemangel sind Probleme, die nicht durch die Zuwanderung von Asylbewerbern aus aller Welt gelöst werden. Die liberale Politik der offenen Grenzen bringt vor allem Gewaltdelikte, Clankriminalität, ethnische Spannungen und Drogen in unser Land. Immer mehr Menschen erkennen diesen Umstand. Beim Gang zur Wahlurne kommt es deswegen immer öfter zu Protestwahlen.

Nachdem es so eine Wahl in Raguhn gab, bricht nun ein Sturm der Entrüstung über dessen Bevölkerung herein. Doch „Der III. Weg“ lässt das Volk nicht im Stich und somit auch nicht alleine im Kreuzfeuer der Presse. Wir stehen Seite an Seite mit jedem Bürger, der sich für seine Heimat einsetzt. In Raguhn wurden deshalb nun hunderte asylkritische Flugblätter durch unsere Aktivisten verteilt und Bürgergespräche geführt.

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht als wirkliche Alternative für eine langfristige positive politische Wende für unser Land. Eine Hauptforderung ist die Abschiebung von kriminellen, illegalen und grundlos langzeitarbeitslosen Ausländern. Die eingesparten Milliarden könnten dann z. B. für nationale soziale Projekte genutzt und damit unser Volk unterstützt werden.

