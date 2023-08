Gegen die Ordnung der Natur – nicht mit uns!

Wird in den Staatsmedien von Propaganda gesprochen, so wird dieser Begriff meist nur mit reinen Werten und Idealen in Verbindung gebracht. Für uns von Grund auf selbstverständliche Dinge, wie das Fördern von Körper & Geist, die Liebe zum Eigenen oder die natürliche, kinderreiche Familie, zeichnen sich als Verbreitung eines negativen Weltbildes in den Köpfen der Masse ab. So sehen sie die Kehrseite der Medaille nicht, sind doch die „Werte“, welche sie vertreten bzw. akzeptieren, nur das Ergebnis jahrelanger, ideologischer Gehirnwäsche. Nichts von alldem, welches in der heutigen Zeit als modern gilt oder, wie sie sagen, ein Zeichen von Toleranz und Offenheit darstellen soll, liegt dem Menschen wahrhaftig in der Natur.

Das Fühlen als Tier, das Erfinden nicht biologischer Geschlechter und der feste Glaube, mit diesen wirklich geboren worden zu sein. All diese Dinge können allenfalls als Förderung psychischer Krankheiten, brachialer Indoktrination und der damit verbundenen Verfolgung kranker Trends betitelt werden, jedoch niemals als Wissenschaft und schon gar nicht als Realität oder der eigenen Natur gemäß. Diese „Werte“ und deren Akzeptanz sind das reine Produkt permanenter Propaganda. Genau diese ist es, welche es zu stoppen gilt.

Selbstverständlich könnte manch‘ staatstreuer Geselle sagen, dass das Ausleben solcher Perversionen doch völlig in Ordnung sei, so schaden sie ja niemandem und behindern auch nicht andere Leben.

Diese Behauptung würde jedoch nur insoweit der Wahrheit entsprechen, würden sie ihre Orientierungen, Fetische und Identifizierungen dort lassen, wo sie ihren Ursprung hatten: in ihren geistesgegenwärtigen Gedanken!

Wir aber sagen, dass wir neue, moralisch starke, bodenständige und weltanschaulich feste Generationen brauchen, die all diesem medialen Druck standhalten und die Trends einfach an sich vorbeiziehen lassen. Die unbeirrt und ihrer eigenen Natur entsprechend, von ihren Eltern und einer weltanschaulichen Bewegung geschützt aufwachsen und somit als Erwachsene völlig unempfänglich für solch‘ kranke Propaganda und die dazugehörigen Entwicklungen ist.

Denn jede Regenbogenfahne, jede CSD-Großdemo, jede Werbung mit „non-binären Menschen“, jeder „schwule“ Kindergarten trägt zu dem geistigen Verwirren unserer Gesellschaft und insbesondere zur aktiven Umerziehung unserer Kinder bei und in keinem Wege zu dem Verbreiten von „Offenheit und Toleranz“. Lasst euch nicht blenden und widersagt diesem Nonsens.

Gründet Familien, keine Geschlechter!