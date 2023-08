Kampagnenstart: „Der III. Weg“ – Aktiv auch in Baden-Württemberg

Am heutigen Vormittag starteten Aktivisten aus dem Stützpunkt Württemberg zeitgleich in Heilbronn-Frankenbach und in Rottenburg am Neckar mit themenbezogenen Flugblattverteilungen in die kommende Kampagne "Der III. Weg - Aktiv auch in Baden-Württemberg". Nachdem in einigen Regionen eine vernünftige Basis für unsere Arbeit aufgebaut werden konnte, sollen nun auch weitere Städte mit dem Material unserer Bewegung eingedeckt werden, um auf unsere Ziele aufmerksam zu machen. Weitere Aktionen folgen. Sei auch Du dabei und kämpfe gemeinsam mit uns für eine bessere Zukunft!