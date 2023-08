Magdeburg/Altmark: Nein zu Homopropaganda und Ja zur traditionellen Familie

In der ganzen bunten Republik läuft die aggressive Propagierung von sexuellen Minderheiten und sogenannten Gender-Lehren mal wieder auf Hochtouren. Die vom System wohlwollend finanzierte LGBTQ-Lobby schlägt sich mit aller Gewalt in den Mittelpunkt der Gesellschaft und kennt dabei keine Grenzen oder Moral. Unterstützung erfahren sie dabei von der etablierten Parteienlandschaft der Altparteien und toleranzbetrunkenen Gutmenschen, deren einzige Existenzberechtigung oftmals nur noch aus Schutz vermeintlich verfolgter Minderheiten besteht. Alles, was nicht in den Regenbogenfarben dieser Herren und Damen erstrahlt, wird verteufelt und faktisch mundtot gemacht.

Doch wir wagen die absolut nötige Kritik. Unsere Partei „Der III. Weg“ hat auch in diesen Zeiten den Wert einer Familie, bestehend aus Vater, Mutter und Kindern, nicht vergessen und setzt sich für eine konsequente Förderung kinderreicher Familien ein. Denn ohne deutsche Kinder gibt es auch keine deutsche Zukunft. Aus diesem Grund versammelten sich unsere Aktivisten zu einem spontanen und familienfreundlichen Protest in Magdeburg am Tag eines Homo-Marsches. Hierbei wurden zahlreiche Flugblätter verteilt, Bürgergespräche

geführt und unsere familienfreundlichen Standpunkte dargelegt.

Unter dem Motto „JA zur Familie! Nein zum CSD! Aggressiver LGBTQ-Propaganda entgegentreten!“ wurden in der nahegelegenen Stadt Burg darüber hinaus noch mehrere tausend Flugblätter an Haushalte verteilt.

