Merseburg: Der III. Weg gegen Überfremdung

Am 12. August 2023 versuchte in der Stadt Merseburg eine linke Initiative zwei Todesfälle von Ausländern in der DDR, als rassistische Morde darzustellen. Selbst staatliche Stelle erkennen diese Geschichten nicht an. Ein weiterer Grund dafür, dass am selben Tag in Merseburg Mitglieder unserer Partei „Der III. Weg“ hunderte Flugblätter gegen die Überfremdung unserer Heimat und kriminelle Ausländer verteilten.

Das System hat versagt, die Sicherheitsbehörden schauen nur allzuoft weg und die Folgen für unser Volk sind negativ. Viele Deutsche sind dadurch stark in ihrem persönlichen Wohlbefinden und ihrem Sicherheitsempfinden eingeschränkt. Eine zunehmende Überfremdung und Verdrängung der einheimischen Bevölkerung birgt natürlich die Gefahr, dass weitere existenzielle Spannungen daraus erwachsen.

Unsere Partei „Der III. Weg“ sagt deswegen: „Kriminelle, illegale oder dauerhaft erwerbslose Ausländer abschieben in ihre Heimatländer!“. Für uns hat der Schutz unserer Heimat und unseres Volkes oberste Priorität. Erst dann können wir anderen Völkern bei ihren Problemen helfen. Soziale Gerechtigkeit für alle Deutschen!

Mit einer großangelegten Flugblattaktion wurde die Bevölkerung Merseburgs über unsere nationalrevolutionären Standpunkte in diesen Themenbereichen informiert.

Fürs Vaterland? – Bereit!

Fürs Volk? – Bereit!

Für die Heimat? – Bereit!

