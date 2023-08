Sachsen-Anhalt: Gendersternchen an Schulen verboten

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht für das Verbot von Homopropaganda und sprachlichen Absurditäten wie das sogenannte Gendern. Das Bildungsministerium verbot nun erfreulicherweise das umstrittene Gendersternchen oder auch andere Sonderzeichen wie _ oder : an den Schulen des Landes. Abnormale Konstruktionen wie „Lehrer:innen“ und „Schüler_innen“ fallen ebenfalls unter das Verbot. Sowohl im Unterricht, als auch im offiziellen Schriftverkehr, also beispielsweise in Schreiben an Eltern, darf nicht mehr gegendert werden.

Natürlich handelt es sich dabei nur um reine Symbolpolitik, dennoch einmal eine erfreuliche Entscheidung aus dem Landesparlament.

