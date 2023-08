Regionale Aktivisten unserer Bewegung trafen sich gestern an einem See in Ostbayern um ein Leistungsschwimmen abzuhalten. Besonders erfreulich und vorbildlich war, dass von sechs Teilnehmern, fünf auf Anhieb das Abzeichen in Gold erreichten. Das heisst, trotz der Hitze und der Tatsache, dass das Wasser kaum Abkühlung brachte, schwammen die Nationalrevolutionäre aus Ostbayern zwei Stunden am Stück und bewiesen somit ihre Ausdauer.