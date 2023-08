Verteiloffensive in Leipzig und Taucha gegen Wohnungsnot und Ausländerflut

In den letzten Tagen und Wochen waren Mitstreiter des Stützpunktes Mittelland verstärkt in ihrer Region aktiv, um die Bürger ihrer Städte über die aktuellen katastrophalen Auswirkungen der herrschenden BRD-Politik aufzuklären. Im Fokus standen dabei die aktuelle dramatische Situation auf dem Wohnungsmarkt sowie die Flutung unserer Städte, vor allem auch in Mitteldeutschland, mit den importierten Landnehmern aus Afrika und Nahost. Beide Problembereiche hängen oftmals auch direkt miteinander zusammen, denn die Verknappung des Wohnraums wird vor allem auch durch die Landnahme der Fremden verschärft. Zusätzlich haben kapitalistische und eigennützige Immobilienhaie, denen es völlig gleich ist, wer den Wohnraum nutzt, ein Interesse daran, ihre Wohnungen möglichst gewinnbringend zu vermieten, unter anderem auch an den Staat, der nicht wenige der Importfremden dort unterbringt. Das Zusammenspiel zwischen Kapital und volksfeindlichem System hat Methode und die Leidtragenden sind dabei vor allem Deutsche und deutsche Familien, die kaum noch Möglichkeiten haben, ausreichend große Wohnungen in sozial verträglichen Vierteln zu finden, in denen ihre Kinder noch nicht mit den multikulturellen „Segnungen“ konfrontiert werden.

Diese zutiefst volksverachtende Politik muss mit aller Entschiedenheit gestoppt werden. Nur eine revolutionäre Politik, die sich mit aller Konsequenz gegen das herrschende Verbrechersystem richtet und einen Volksstaat nach dem Vorbild eines platonischen Gemeinwesens im Sinn hat, kann hier Abhilfe schaffen. Damit unsere Bewegung auch in Zukunft weiter wächst und die Unzufriedenen unseres Volkes, die sich mit diesen Verhältnissen ebenso wenig abfinden wollen, eine politische Heimat haben, in der sie sich aktiv engangieren können, haben Aktivisten unserer Parteibewegung wieder einmal kräftig Aufklärung und Akquise betrieben. Tausende Flugblätter fanden sowohl in den Brennpunkten des Leipziger Ostens als auch in der angrenzenden nordsächsischen Stadt Taucha ihren Weg in die Postkästen mit der Gewissheit, dass unsere Bewegung weiter wachsen wird und die idealistische deutsche Jugend früher oder später den Weg zu uns finden wird. Wir werden nicht ruhen, solange dieses Systems noch existiert, und uns unser Land zurück holen!