Vom ICH zum WIR- Obdachlosenhilfe in Erfurt

Vor Kurzem kamen Bund und Land in Ilmenau in Thüringen zu einer Fachkonferenz zusammen.

Ziel müsse es sein, Wohnungslosigkeit abzubauen und langfristig zu verhindern, sagte Sozialministerin Heike Werner (Die Linke) im Interview mit dem MDR Thüringen am 20. Juni 2023.

Dabei räumte sie ein, dass das Thema Wohnungslosigkeit in den vergangenen Jahren auch politisch eher weniger im Fokus stand.

Jeder, der sich mit der linksverseuchten Politik auseinandersetzt, weiß ganz genau, wo der Fokus liegt: Überall, nur nicht beim eigenen Volk.

In der Landeshauptstadt Erfurt wurden Mitglieder unserer Partei „Der III. Weg“ von einem Obdachlosen angesprochen, der um etwas Geld bat.

Nach einem kurzen Gespräch haben die Mitglieder unsere Kleiderkammer erwähnt und darauf aufmerksam gemacht.

In der Kleiderkammer, welche sich im Parteibüro in Ohrdruf befindet, können Sach- und Kleiderspenden abgegeben werden, welche nach Bedarf an Deutsche weitergegeben werden.

So konnten die Mitglieder eine Woche später einen Beutel mit Pullover, Jacken und Hosen an den Bedürftigen ausgeben.

Dieser war sehr dankbar über die Unterstützung.

Er selber sagte, dass der Kampf unter den Menschen auf der Straße jetzt schon drastisch zugenommen hat und die Obdachlosigkeit auch immer mehr wird.

Auch auf der Straße wachsen Neid und Missgunst, welche von der rot-grünen Regierung geschürt werden.

Während die etablierten Politiker den Fachkonferenzen nur leere Worte und keine Taten folgen lassen, sind wir bereit zum Handeln.

Die Partei „Der III. Weg“ fordert ganz klar: „Erst unser Volk, dann alle anderen!“

