Balingen: Buntes Treiben in BaWü geht weiter

Nachdem es bereits in Wiesloch und in Stuttgart in kürzester Zeit zu schrecklichen Vorkommnissen im Themenkomplex Ausländerkriminalität gekommen war, kam es am vergangenen Wochenende auch im beschaulich wirkenden Balingen zu einem fürchterlichen Zwischenfall. Ein aus Guinea eingewanderter Ausländer hatte eine Bekannte zunächst sexuell angegangen und sperrte sie daraufhin in seiner Wohnung ein. Nachdem der mutmaßliche Täter den Ort des Geschehens verlassen hatte, gelang der 32-Jährigen die Flucht. Der 24-jährige Migrant wurde zwischenzeitlich von der Polizei gefasst und sitzt derzeit in Untersuchungshaft.