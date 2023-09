Grenzschützer in der Oberlausitz (+Video)

Am vergangenen Wochenende gab es die ersten größeren Aktionen von nationalrevolutionären Kräften in der Grenzregion der Oberlausitz in Sachsen. Tausende illegale Grenzübertritte werden monatlich durch Anwohner und die Bundespolizei festgestellt. Allein im August waren es 5.000, im Vergleich dazu waren es im August 2021 noch 402. Die derzeitige Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sieht keine Dringlichkeit, notwendige Grenzabsicherungen einzuführen, sie hält vielmehr eisern an der unsäglichen Politik der offenen Grenzen fest. Wer auf deutschen Boden eingereist ist, lässt sich letztlich aber kaum noch abschieben, wie der Innenminister von Sachsen, Armin Schuster (CDU), zugeben muss. Unsere nationalrevolutionäre Partei „Der III.Weg“ organisiert daher, wie schon 2021 in Brandenburg, eigenständige Aufklärungsaktionen im Genzgebiet. Tausende Flugblätter rufen die Anwohner auf, Beobachtungen von illegalen Eindringlingen zu dokumentieren.

Wichtig ist hierbei, eine breite Öffentlichkeit herzustellen, um die skandalösen Zustände im Grenzgebiet entsprechend aufzuarbeiten. Unsere Heimat wird förmlich unter Duldung der Herrschenden zum Leidwesen des deutschen Volkes überrannt. Gut 60 Aktivisten setzten in Bautzen und weiteren Orten der Oberlausitz aber bereits einige deutliche Signale des Widerstandes. In den kommenden Wochen werden weitere Einsätze folgen und Kontakte zu polnischen Nationalisten wurden bereits geknüpft. Ziel muss letztlich sein, die Einreise zu verhindern, und das geht ohne funktionierenden staatlichen Grenzschutz eben nur auf der anderen Seite der Oder-Neiße-Linie. Wir Nationalrevolutionäre werden jedenfalls nicht tatenlos zusehen, wie unser Land durch zügellose Überfremdung ins Chaos gestürzt wird. Werde auch Du Grenzgänger – schütze unsere Heimat!

