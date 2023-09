Am Dienstag, den 12. September, machten sich nationalrevolutionäre Aktivisten auf, um erneut hunderte Flugblätter zum Thema "Homo-Propaganda stoppen!" in Geislingen an der Steige zu verteilen. So konnte wieder einmal für unsere Ziele zum Schutz der natürlichen Familie bestehend aus Vater, Mutter und Kinder im oberen Filstal geworben werden.