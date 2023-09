Jugend voran: Verteiloffensive in Konstanz Petershausen

Aktivsten unserer nationalrevolutionären Bewegung verteilten am Samstag, den 02. September hunderte Flugblätter im Konstanzer Stadtteil Petershausen. Die Partei „Der III. Weg“ bietet der deutschen Jugend eine Alternative zur Perspektivlosigkeit der BRD-Konsumgesellschaft, in der Tag für Tag die Zukunft dieser Jugend verspielt wird. Der deutschen Jugend fehlt Halt und Orientierung, die ihnen der Alltag in der multikulturellen und rein konsumorientierten Massengesellschaft nicht bieten kann. Statt einer starken Gemeinschaft wird ihnen in der BRD von vermeintlichen Vorbildern eine Gesellschaft als Ideal vorgelebt, in der das deutsche Volk mit einer aus Individual-Atomen zusammengesetzten Masse vertauscht wird, die das Eigene verteufelt und das Fremde anbetet. Dem setzt unsere Bewegung eine lebensbejahende Weltanschauung entgegen, die von einer starken Gemeinschaft national denkender Deutscher gelebt wird. Unsere „Nationalrevolutionäre Jugend“ bietet eine standhafte Gruppierung junger Deutscher, die mit Wanderungen, sportlichen Aktivitäten, gemeinsamen Abenden und gegenseitiger Hilfe den Zusammenhalt und die Gemeinschaft stärken.



Komm zu uns! Werde auch du Teil der Nationalrevolutionären Jugend!

>>>KONTAKT<<<