Merseburg: Aktion nach Ausländerüberfall auf Kinder

Am Freitag, dem 1. September 2023, wurden zwei zwölfjährige Deutsche in der Wagnerstraße in Merseburg beleidigt und durch zwei junge Täter beraubt. Sie erbeuteten Kaugummis und Geld. Die Täter sind laut Polizeimeldungen selbst erst zwischen 13 und 16 Jahren alt. Sie haben ein fremdländisches Erscheinungsbild und kurze schwarze Haare. Grund genug, dass unsere Partei „Der III. Weg“ vor Ort informierend aktiv wird und ein Zeichen gegen die Überfremdung Merseburgs setzt.

Jährlich kommen tausende Ausländer illegal in unser Land und fordern frech Asyl und Aushaltung durch unser erwirtschaftetes Sozialsystem. Viele dieser Landnehmer verlassen Deutschland auf absehbare Zeit nie mehr und das, obwohl ihre Forderungen auf keiner Rechtsgrundlage basieren. Die Kosten für den Staat gehen in die Milliarden. Leidtragend ist das eigene Volk. Schuld ist die liberale Politik der offenen Grenzen!

Unsere Partei „Der III. Weg“ sagt „Nein!“ zu Asylmissbrauch und illegaler Migration. Kriminelle, illegale oder dauerhaft erwerbslose Ausländer müssen abgeschoben werden. Ein effektiver Grenzschutz muss her und Asylschnellverfahren von maximal 48 Stunden Bearbeitungszeit ermöglicht werden. Die eingesparten Kosten sollten durch den Staat getragene soziale Projekte wie dem Sozialwohnungsbau oder der Jugendförderung zugutekommen.

Unsere Parteimitglieder informierten in der Stadt Merseburg die deutsche Bevölkerung nun per Flugschriften und Bürgergespräche über unsere Ansichten zu dieser Thematik und zeigten Lösungen für die real existierenden Probleme auf.

