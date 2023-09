Stichwort: „Zweitfrauen“ – So sieht der „Familiennachzug“ wirklich aus

In der BRD ist die Bigamie verboten. Was für Deutsche gilt, scheint bei Migranten aber nicht zu gelten. Im Zuge des sogenannten „Familiennachzuges“ kamen nun in zwei Fällen die „Zweitfrauen“ von Asylforderern in die Bundesrepublik. Die Fälle wurden im Hochsauerland bekannt und von Seiten des zuständigen Amtes gegenüber der „Westfalenpost“ bestätigt. Genehmigt wurde das ganze Unterfangen von der Bundesregierung. In einem der Fälle wurden zudem noch die sieben Kinder in die neue Wahlheimat eingeflogen.