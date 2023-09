Stützpunkt Magdeburg/Altmark: Gemeinschaftstag zum 2-jährigen Bestehen

Anlässlich des zweijährigen Bestehens des Stützpunktes „Magdeburg/Altmark“ lud er Mitglieder, Freunde und Familienangehörige zu einem Gemeinschaftstag ein. Nach einer familienfreundlichen Wanderung klang der Abend mit einem Erntedankfest aus.

Familien stärken

Die natürliche Familie ist und bleibt die kleinste Keimzelle unseres Volkes. Wir als Partei „Der III. Weg“ stehen aus diesem Grund für die Stärkung und Förderung dieser und unserer Jugend. Bereits im Kleinen leben wir das, was wir im Großen umsetzen werden.

In Magdeburg fand nun eine Wanderung statt, die genau in diesem Geiste stand.

Die Wanderung begann im Stadtteil „Herrenkrug“ und von dort aus ging es in Richtung Biederitz, in ein kleines Waldstück hinein. Dort befindet sich das Projekt „Waldfuchs“, wo die Kinder eine Möglichkeit hatten, mehr über die Natur zu erfahren. Auf dem weiteren Weg gab es noch eine Möglichkeit, an einem kleinen See baden gehen zu können. Der Rückweg führte die Gruppe an der Elbe entlang.

Kultur leben

Ein weiteres Standbein unserer nationalrevolutionären Bewegung „Der III. Weg“ ist der Erhalt und das bewusste Prägen unserer Kultur. Der Stützpunkt „Magdeburg/Altmark“ beging ganz in diesem Sinne nach ihrer familienfreundlichen Wanderung ein Erntedankfest.

Auf privatem Grund und Boden wurde hierfür durch die Erwachsenen das Abendbrot in Gemeinschaft bereitet, während die Kinder die Zeit nutzten, um ungestört wild herumtoben und spielen zu können. Der Stützpunktleiter sprach anschließend über die Herkunft dieses Festes und die große Bedeutung des deutschen Bauernstandes, gesunder Ernährung und regionaler Volkswirtschaft, wie sie unsere Partei anstrebt. Bei gutem Essen und interessanten Gesprächen konnte der Gemeinschaftstag entspannt ausklingen.

Möchtest auch Du bei der nächsten Aktion dabei sein? Dann warte nicht lange und schließe Dich uns an!

Folgt uns bei Telegram!

t.me/stuetzpunktmagdeburgaltmark