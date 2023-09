Thüringen – Immer mehr Traditionsbetriebe müssen ihre Läden schließen

Dass die Bundesregierung rund um ihre etablierten Politiker für das eigene Volk nichts übrig hat, ist keine Neuigkeit.

Dass sie mit herbeigerufenen Krisen immer mehr gegen das eigene Volk agiert, sollte mittlerweile auch dem letzten schlafenden Michel bewusst werden!

In Thüringen häufen sich die Schlagzeilen mit Überschriften wie „Nächster Traditionsbetrieb wirft das Handtuch“, „Familienunternehmen gibt auf“ und „Uhrgesteine vor dem Ruin“.

Ein Bruchteil an Beispielen zusammengefasst: (Quelle Thüringen24)

Erfurt: Aus nach 70 Jahren! Nächster Traditionsbetrieb wirft das Handtuch – „Macht einen krank“

Der nächste Traditionsbetrieb verschwindet aus Erfurt: Nach 70 Jahren muss Betreiber Uwe Hahn sein Geschäft schweren Herzens aufgeben.

Mit Corona ging es für den Erfurter Betrieb, den Hahn von seinem Vater übernommen hatte, stets bergab. Lange hat der 58-Jährige mit der Entscheidung gerungen. Doch Uwe Hahn blieb schlussendlich nichts anderes übrig: Sein Geschäft in der Magdeburger Allee macht endgültig dicht.

Im Schaufenster des Orthopädie-Schuhtechnikgeschäfts in der Magdeburger Allee steht jetzt ein Sarg. Hahn will damit ein Zeichen setzen, denn er fühlt sich ungerecht behandelt.

Die Sorgen fressen ihn so langsam auf und bereiten ihm schlaflose Nächte. „Das macht einen krank“, sagt er im Gespräch. Ein Tinnitus auf beiden Ohren macht deutlich, wie groß der Druck ist. „Ich will nicht mehr.“

Thüringer Traditionsladen gibt auf – nach fast 100 Jahren ist hier Schluss: „Uns bleibt nichts anderes“

Und schon wieder erwischt die Krise einen alteingesessenen Betrieb in Thüringen! 98 Jahre lang – über mehrere Generationen – versorgte er seine treuen Kunden mit Fleischwaren.

Thüringen: Fleischerei Luck schließt für immer

„Am Ende aller Überlegungen stand die Erkenntnis: uns bleibt nichts anderes, als den Betrieb aufzugeben“, sagt Fleischermeister Christian Herda gegenüber der „Thüringer Allgemeinen“.

Zusammen mit seiner Frau Simone betreibt er seit mehreren Jahren die Fleischerei Luck in Gotha. Eine feste Größe im Südviertel der Stadt. Die Schließung wird eine tiefe Wunde hinterlassen.

Die Beweggründe verwundern dabei kaum – und sind dieselben wie bei so vielen Betriebsschließungen in den letzten Wochen und Monaten. Zu hoher Kostendruck, explodierende Energiepreise und auch im Einkauf ist in letzter Zeit kaum etwas billiger geworden. Die Kosten auf die Kunden umlegen können und wollen die Betreiber nicht, sagt Simone Herda weiter gegenüber der „Thüringer Allgemeinen“.

Auch die IHK (Industrie- und Handelskammer) kam zusammen und meldete sich zu Wort. um bei den Politikern der BRD auf Gehör zu stoßen.

Nach Angaben der IHK Suhl warf in den vergangen drei Jahren jeder achte Tourismusbereich im Thüringer Wald das Handtuch.

Die Corona-Lockdowns und die Kostenexplosion infolge des russischen Kriegs in der Ukraine hätten die Südthüringer Tourismuswirtschaft verwundbar gemacht, teilte die IHK am Freitag bei der Vorstellung ihrer aktuellen Saisonumfrage für die Branche mit.

Viele Orte in Thüringen haben keinen Bäcker mehr

Auch die Bäckerbetriebe bleiben nicht verschont. Hunderte Bäcker mussten 2022 bereits schließen – Tendenz steigend. Die Konkurrenz für das Bäckerhandwerk ist durch Backshops mit Industrieware groß.

Die herangezogene Gesellschaft kann sich zwar auf Straßen kleben, der Bezug zu regionalen Produkten, Bodenständigkeit und solide handwerkliche Arbeit bleibt jedoch aus.

Während die Großkonzerne von der Politik gefördert werden und sich die Säcke mit Geldern stopfen, sterben kleine regionale Familienbetriebe aus.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Gründe meist immer dieselben sind: Der Ukraine Krieg und dessen Inflation. Der Ukraine-Krieg ist jedoch nicht dafür verantwortlich, dass Deutschland bereits im Januar 2022 eine 5%tige Inflation zu spüren bekam. Dass die Löhne seit Jahrzehnten stillstehen.

Es ist keine Folge des Ukraine-Krieges, dass jährlich Arbeitsplätze abgeschafft und gleichzeitig Millionen fremde Lohndrücker ins Land geholt werden.

Und es ist auch keine Folge des Ukraine-Krieges, dass wir über Nacht abhängig vom russischen Gas wurden, sondern wie alles andere auch ist dies ein Ergebnis einer völlig falschen Politik!

Die wahre Krise ist das System!

Unterstützt unsere politische Arbeit und nehmt Kontakt zu uns auf.

Telefonnummer: 01573 1728001

E- Mail: [email protected]

Oder kommt freitags in der Zeit von 16:00 – 19:00 Uhr in unser Parteibüro in der Marktstraße 11 in Ohrdruf