Verteilung gegen islamistische Umtriebe in Schönwalde-Glien

Kürzlich machten sich Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung auf, um über den drohenden Untergang unserer Heimat zu informieren. Vorangegangen waren aufgetauchte Faltblätter der Organisation „Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland“, welche in unserem Land seit Jahren einen Kulturkampf vorantreibt und mit 50 Moscheen und 45.000 Mitgliedern aufwarten kann. Die Folge ist die Auslöschung unserer Kultur und Identität und die Manifestierung des Islam. Dass solch eine Organisation hier ihr Unwesen treiben kann, ist den Auswüchsen dieses kranken Systems geschuldet. Während unsere Städte unter den Folgen der Masseneinwanderung und der einhergehenden Überfremdung täglich leiden und das Leben für die Deutschen mehr und mehr zu einem Albtraum wird, stehen immer mehr junge und mutige Landsleute auf, um für eine neue Politik einzutreten, welche wieder den Interessen und Bedürfnissen unseres Volkes dient. So auch in Schönwalde-Glien und anderswo in unserer Heimat.

Muslime für Deutschland?

In den aufgetauchten Faltblättern versuchen die Einwanderer darzustellen, dass ihr Glaube mit den Werten der BRD vereinbar sei. Mit historischen Worten versucht man, sich dem Bundesbürger anzubiedern: „Ein wirklicher Muslim, dem die Lehren seines Glaubens bewusst sind, wird sich immer aufrichtig und loyal dem Land gegenüber verhalten, unter dessen schützendem Schatten er in Frieden lebt. Der Glaubensunterschied hält ihn nicht davon ab, seiner Regierung in Treue verbunden zu sein.“ Diese Töne wirken im Verhältnis zu Reden aus dem Lager radikaler Muslime zwar unscheinbar und harmlos, doch werden durch die Masseneinwanderung von Muslimen aus dem Nahen Osten und Nordafrika nicht nur das deutsche, sondern alle Völker Europas um ihren Fortbestand bedroht. Mit dem Kuschelkurs auf Augenhöhe mit Bundesbürgern, welche grundgesetzgläubig sind, erreichen Muslime das, was ihre radikalen Pendants nicht erreichen werden: Eine vermeintliche Normalisierung des Islam in unserer Heimat.

„Der III. Weg“ wehrt sich!

Nicht aus Hass auf die Anderen, sondern wegen der Liebe zum eigenen Volke sind wir als Nationalrevolutionäre Tag für Tag im Einsatz für unsere Nächsten. Einer Unterwanderung unserer Gemeinschaft durch fremdländische Einwanderer stellen wir uns entschieden entgegen. Bilder aus Ballungszentren, in welchen Mehrheitsverhältnisse zu Gunsten der Migranten kippen, zeigen, dass eine multikulturelle Gesellschaft nur in den feuchten Träumen etwaiger Multikulti-Fetischisten funktionieren kann. Willst auch Du nicht länger zuschauen und den Kampf um Deine Heimat in Deine eigenen Hände nehmen? Dann werde aktiv und schließe Dich uns an!