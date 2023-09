Vertriebenengedenken in Friedrichshafen

Anlässlich des heutigen Vertriebenen-Gedenktages fanden sich Aktivisten unserer nationalrevolutionären Bewegung in Friedrichshafen zusammen, um der deutschen Opfer der Vertreibungsverbrechen zu gedenken. Millionen Deutsche wurden am Ende des Zweiten Weltkrieges gewaltsam aus ihrer angestammten Heimat vertrieben. Schier endlose Flüchtlingskolonnen drängten aus Ostpreussen, Pommern, Schlesien und vielen anderen Regionen, wo seit hunderten von Jahren Deutsche ansässig waren, in Richtung Westen. Während heute in Deutschland ein wahrer Kult um vermeintliche „Flüchtlinge“ aus aller Welt betrieben wird, bei denen es sich in Wahrheit um Asylforderer handelt, deren „Fluchtmotiv“ ein bequemes Leben in der sozialen Hängematte der BRD ist, wird das Andenken an die deutschen Vertreibungsopfer geschmäht. Wir vergessen nicht das grosse Leid unserer Ahnen, die über Nacht, mit wenig mehr als den Kleidern am Leib, gezwungen wurden, ihre Heimat zu verlassen. Wir gedenken der Millionen von Toten, die auf der Flucht ums Leben kamen.