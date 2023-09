Würzburg: Migrant vergewaltigt 18-Jährige

männlich

äußerst junges Erscheinungsbild

schätzungsweise circa 14 Jahre

dunkler Hautteint, aber nicht dunkelhäutig

englischsprechend

etwa 1,55 Meter groß und schlank

kurze, helle und gelockte Haare

trug eine weiße Sportjacke mit roten und grünen Streifen

Am vergangenen Wochende, vom 2. Auf den 3. September, vergewaltigte ein Migrant in der Würzburger Werner-von-Siemens-Straße eine 18-Jährige. Der Sextäter sprach die Frau an, zog sie in ein Gebüsch und vergewaltigte sie. Der fremde Täter konnte bislang noch nicht gefasst werden und wird wie folgt beschrieben:Obgleich nicht alle Migranten Verbrechen begehen, gehören solch abscheuliche Sexualverbrechen zum multikriminellen Alltag in der BRD! Verhindert werden solche Taten nur durch den sofortige Stopp des Einfalls von Invasoren und der konsequenten Abschiebung krimineller, sowie aller ausreisepflichtigen Ausländer!