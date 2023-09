Zwickau: Kampfsporttraining der NRJ

Am gestrigen Sonntag trafen sich Mitglieder unserer NRJ in Zwickau erneut zum regelmäßigen Kampfsporttraining. Neben Schlagkombinationen und verschiedenen Kicktechniken kam auch das Sparring kam nicht zu kurz und man trainierte dabei zusätzlich die Abwehr von Angriffen, gerade auch für den in der heutigen Zeit nicht unwahrscheinlichen Fall der Selbstverteidigung auf der Straße.

Haltet euch fit und treibt Sport. Stärkt Körper und Geist!

Folgt uns bei Telegram: t.me/DerDritteWegWestsachsen