Hamburg: Klimasekte beschmiert Audimax der Universität mit Farbe

Am Montagmorgen beschmierten Büttel der staatlich unterstützten Klimasekte „Die letzte Generation“ die Glasfassade des Audimax der Universität Hamburg mit orangener Farbe. Dazu entrollten sie ein Transparent mit der Aufschrift „Letzte Generation vor den Kipppunkten“. Dieser Anschlag reiht sich ein in eine anhaltende Serie von Sachbeschädigungen an deutschen Kulturgütern und öffentlichen Einrichtungen. Nach dem Brandenburger Tor und den Universitäten in Leipzig und Halle hat es nun auch Hamburg getroffen. Wie gewohnt, richtet sich der Protest einer verblendeten Klimasekte nicht gegen die verantwortlichen Bundespolitiker in Berlin, sondern gegen die Bevölkerung in den Städten.

