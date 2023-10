Coswig (Anhalt): Syrer attackiert Bus und bedroht Kinder in Bushaltestelle

Ein weiterer Fall von Gewalt, durch junge Ausländer in Sachsen-Anhalt verübt, sorgt für Schlagzeilen. Ein Syrer hat in Coswig einen Bus und dessen Fahrer mit einer abgebrochenen Bierflasche attackiert. Die Polizei nahm den 16-jährigen Exoten fest.

Im Nachgang an diese Tat mussten mehrere wartende Kinder und Schüler durch Seelsorger unterstützt werden. Die seelischen Folgen dieser Tat sind kaum absehbar und nur einer von vielen Vorfällen in diesem Land. Die lokale Presse versucht, wie immer, den Vorfall herunterzuspielen und das Volk an der Nase herumzuführen. Schuld an der ganzen Misere ist jedoch der jahrzehntelange Verrat der etablierten Parteien an unserem Volk, der nun im Großen Austausch enden soll.

Die liberale Politik der offenen Grenzen und der Massenmigration führt zu immer mehr Fällen von Gewalt, in der die Täter fremdländische Wurzeln haben und die Opfer Deutsche sind. Die ausländischen Kriminellen wissen, dass sie von Staat und Justiz keine ernsthaften Strafen zu befürchten haben. Die herrschenden Parteien machen sich schuldig am Ethnozid der Deutschen und haben das Blut zahlreicher Deutscher an ihren Händen kleben.

Unsere Partei „Der III. Weg“ setzt sich seit nunmehr 10 Jahren für die konsequente Abschiebung von kriminellen, illegalen und dauerhaft erwerbslosen Ausländern ein. Wir werden uns unser Land um jeden Preis zurückholen und die herrschenden Verbrecher zur Rechenschaft ziehen!

