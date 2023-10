Immendingen (BaWü): Brutale Attacke auf 12-jährigen Schüler

Am vergangenen Freitag gegen 7.30 Uhr wurde ein 12-Jähriger in Immendingen auf seinem Schulweg von einem Dunkelhäutigen angegriffen. Im Bereich eines Friseur-Geschäftes in der Bachzimmerer Straße 9 wurde der Schüler unvermittelt an seinem Schulranzen gepackt und zu Boden gerissen. Auf dem Boden liegend wurde das minderjährige Opfer von dem Unbekannten mehrfach getreten. Der Täter floh anschließend in Richtung des Kreisverkehrs in der Schwarzwaldstraße. Nach Angaben des Schülers ging der brutalen Attacke keine andere Handlung oder ein Kontakt voraus, sondern erfolgte praktisch aus heiterem Himmel.

Der Täter wurde vom angegriffen Schüler folgendermaßen beschrieben:

ca. 25 Jahre alt

dunkelhäutig

schlank

ca. 185 bis 190 Zentimeter groß

bekleidet mit einer schwarzen Stepp-Jacke, schwarzer Jogging-Hose, einem roten Basecap sowie weißen Schuhen

Nahezu täglich kommt es in unserem Land zu Übergriffen von Fremdländern auf Deutsche. Selbst vor Kindern wird hierbei nicht Halt gemacht, wie zahlreiche Übergriffe in der Vergangenheit belegen. Man erinnere sich hierbei beispielsweise an den Mord an einem 14-jährigen Mädchen in Illerkirchberg durch einen Asylforderer aus Eritrea. Deutschland wird mit Hunderttausenden intergrationsunfähigen und intergrationsunwilligen Ausländern überfremdet, die neben einem bequemen Leben in der sozialen Hängematte erwarten, dass sich das deutsche Volk ihren Lebensgewohnheiten und Gebräuchen anzupassen hat. Die Partei „Der III. Weg“ steht für einen sofortigen Stopp der völlig außer Kontrolle geratenen Massenzuwanderung nach Deutschland, die einer Invasion durch Fremdländer gleichkommt. Kriminelle Ausländer sind in ihre Herkunftslander auszuweisen und mit einem lebenslangen Einreiseverbot zu belegen.