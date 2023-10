Jugendaufbau in Nordhausen

Aktivisten unserer Nationalrevolutionären Jugend (NRJ) waren in Nordhausen unterwegs, um gezielt die dortige Jugend anzusprechen.

Neben der Verteilung von hunderten Flugblättern konnte auch das ein oder andere positive Gespräch mit deutschen Jugendlichen geführt werden.

Die NRJ stellte klar, dass sie eine Anlaufstelle für Jugendliche in Nordhausen ist, welche den üblen Zeitgeist und die extrem fremden Umstände in dieser Stadt erkannt hat.

Unsere nationalrevolutionäre Jugendbewegung bietet eine starke Gemeinschaft, welche es sich zur Aufgabe gemacht hat, diese Umstände nicht mehr einfach hinzunehmen.

Werde auch du Teil der NRJ!

Folgt uns bei Telegram!

t.me/unHarz