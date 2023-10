Nationalrevolutionäre Aufklärungsarbeit in Stuttgart

Am heutigen Jahrestag der Deutschen Teilwiedervereinigung nutzten württembergische Nationalrevolutionäre den freien Vormittag und verteilten massenhaft Flugblätter in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Teile der Gebiete Stuttgart-Steinhaldenfeld und -Neugereut wurden mit Infoschriften eingedeckt. Unter der Kampagne "Der III. Weg - Auch aktiv in Baden-Württemberg" konnte somit erneut Werbung für die Ziele unserer Bewegung ins Volk getragen werden.

Stuttgart erwache!