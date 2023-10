Paunsdorf erwache! „Der III. Weg“ führt Protest gegen den Volksaustausch auf die Straßen von Leipzig (+Video)

Trotz einer katastrophalen Lage auf dem Wohnungsmarkt und importierten ausländischen Konflikten sollen ab November weitere 600 Asylforderer in Leipzig, diesmal im Stadtteil Paunsdorf, untergebracht werden. Die Lokalpolitik nickt den von der Bundespolitik verordneten bevölkerungspolitischen Selbstmord brav ab und wo sich Protest im Volk regt, das ungefragt mit den vermeintlichen Segnungen multikultureller Auswüchse konfrontiert werden soll, dort werden die linksextremen Fußtruppen des BRD-Apparates zusammengezogen, um als Bürgerschrecks einzuschüchtern und damit Widerstand gegen die herrschende verbrecherische Politik unmöglich zu machen.

Dass es auch noch politische Kräfte in unserem Land gibt, die sich von dem vom System gezielt erschaffenen antideutschen Erdrückungsgefühl für volksverbundene Deutsche nicht beeindrucken lassen und trotzdem den Ruf nach einem deutschen Neuerwachen auf die Straßen tragen, hat unsere nationalrevolutionäre Partei „Der III. Weg“ am vergangenen Sonntag in Leipzig bewiesen. Eine von der AfD angemeldete Kundgebung in Paunsdorf, der eigentlich noch eine Demonstration folgen sollte, richtete sich gegen das eingangs erwähnte geplante Asylbewerberheim. Angekündigt wurden die Redner und jeweiligen AfD-Landesvorsitzenden von Sachsen und Sachsen-Anhalt Jörg Urban und Martin Reichardt. Die hiesigen Aktivisten unserer Bewegung, die anders als die anmeldende Partei schon seit Monaten in Paunsdorf aktiv zum Widerstand gegen die herrschende Politik und das Asylchaos aufrufen, nahmen den Bürgerprotest natürlich zum Anlass, um sich diesem anzuschließen und ihrerseits mit den betroffenen Bürgern vor Ort in Kontakt zu treten. Auf der Kundgebung konnte somit zahlreiches Informationsmaterial verteilt und für die Ziele unserer Bewegung geworben werden.

Die AfD-Organisation störte sich augenscheinlich jedoch an den mitgebrachten Transparenten unserer Partei und der Jugendorganisation NRJ, welche man als unerwünscht betrachtete, obwohl sie einen klaren Bezug zum Kundgebungsthema erkennen ließen und keine gegenteiligen Botschaften verbreiteten. In Wahrheit wollte man aber wohl die Distanz zu authentischen Nationalisten wahren und stellte das gemeinsame Interesse, eine Unterkunft für landnehmende Asylforderer zu verhindern, hinter das Eigeninteresse, weiterhin im Lager bürgerlicher Leisetreter akzeptiert zu werden. So entschlossen sich die Aktivisten unserer Bewegung, von ihrem Versammlungsrecht Gebrauch zu machen und eine eigene Demonstration durch Paunsdorf anzumelden, welche auch genehmigt wurde. Gerade als man sich zum Versammlungsort begab, nutzte die Polizei jedoch die Gelegenheit, um die Aktivisten einzukesseln und unter dem Vorwurf der Vermummung einer polizeilichen Maßnahme zu unterziehen.

Allein schon die mitgebrachten Schlauchtücher unserer Arbeitsgruppe „Körper & Geist“ waren den Beamten Anlass genug, um einen Verstoß gegen das Vermummungsverbot herbeizukonstruieren. Die Polizeimaßnahme wurde dabei absichtlich in die Länge gezogen um die Mitstreiter zu demoralisieren und zahlreiche Kundgebungsteilnehmer, die sich der Spontandemonstration der nationalrevolutionären Aktivisten anschließen wollten, im Glauben zu lassen, dass es keine Demonstration des III. Weges mehr geben wird. Die AfD hat unterdessen von einer eigenen Demonstration abgesehen und diesen Schritt mit „Sicherheitsbedenken“ begründet. Die bürgerliche Rechte hat den Protest gegen die herrschende Politik wieder einmal mehr abgewürgt und aus Angst vor den Drohungen der Antifa vor den linken Volksfeinden kapituliert, während die Truppen des Systems nationalrevolutionäre Aktivisten daran hindern wollten, den Zorn des Volkes auf die Straße zu tragen. Das Bündnis aus Reaktion und Staat arbeitete Hand in Hand.

Dennoch konnten die Schikanen des Polizeiapparates nicht die Entschlossenheit der nationalrevolutionären Jugend brechen. Nach vollendeten Personalienfeststellungen formierten sich die ca. 20 Aktivisten unserer Bewegung vollzählig zum Aufmarsch und trugen unter lautstarken Rufen migrationskritischer Losungen ihren Protest gegen Überfremdung und Volksaustausch auf die Straßen von Paunsdorf. Während die AfD bereits nach Hause gegangen war, hallten stattdessen die Rufe unserer Bewegung durch die Häuserschluchten von Paunsdorf und rissen die Anwohner aus ihrem sonntäglichen Müßiggang. „Paunsdorf erwache!“ „Kriminelle Ausländer raus!“ „Festung Europa – Macht die Grenzen dicht!“ Obgleich nur wenige Kämpfer für ein besseres Deutschland dort auf der Straße demonstrierten, war der Zuspruch der deutschen Bevölkerung, die tagtäglich die zunehmende Transformation unseres Landes hin zu einem multikulturellen Pulverfaß mitverfolgen kann und die Folgen der Masseneinwanderung am eigenen Leib zu spüren bekommt, für die Aktivisten unserer Bewegung unübersehbar groß.

Zum Ende der Spontandemonstration konnte man einen erfolgreichen Tag resümieren, der nur durch die staatliche Willkür getrübt wurde. Nachdem die Versammlung durch den Versammlungsleiter aufgelöst wurde, schlugen die Uniformierten noch einmal zu und nahmen zwei junge Aktivisten in Gewahrsam, denen man ein Verstoß gegen das Vermummungsgesetz vorwarf, nur um auf der Polizeiwache festzustellen, dass die EDV nicht betriebsbereit sei und man deshalb auf eine Strafanzeige verzichtete. Der Apparat des Systems ließ wieder einmal keine Gelegenheit aus, um mit mutwilliger Schikane gegen den nationalrevolutionären Aufbruch vorzugehen. Doch zum Schlus siegte die Entschlossenheit und der Wille zur Veränderung, die in den jungen idealistischen Herzen der nationalrevolutionären Jugend brennt.

Am Ende des Tages blieb für Freund und Feind unserer Bewegung eine klare Botschaft zurück: Leipzig ist nicht mehr länger eine antifaschistische Spielwiese, auf der sich antideutsche Volksfeinde ungestört austoben und heimatverbundene Deutsche einschüchtern können. Mit unserem Auftreten und unserer Präsenz wird man auch in Zukunft überall zu rechnen haben!

Folgt für weitere Informationen aus dem Raum Leipzig und Nordsachsen unserem Stützpunkt Mittelland auf Telegram!

t.me/diiiw_mittelland

Fürs Vaterland? – Bereit!

Fürs Volk? – Bereit!

Für die Heimat? – Bereit!