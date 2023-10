Protest bei Asylpropaganda in Eltman

Seitdem die suizidale Politik der Ampel-Regierung die Schleusen für außereuropäische Immigranten geöffnet hat, steht Deutschland am Rande der Belastungsgrenze. Der Überfremdungswahnsinn in unserer Heimat kennt dabei schon lange kein Maß mehr. Selbst die kleinsten Gemeinden bekommen den beabsichtigten Ethnozid auf Raten zu spüren. Funktionäre des Staates, welche in der Hierarchie unterhalb der Landes- und Bundespolitik stehen, agieren dabei als treue Apparatschiks, die es als ihre Pflicht ansehen, diese verbrecherische Politik mitzutragen.

Multikulti Propagandaveranstaltung in Franken soll Deutschen weitere Überfremdung schmackhaft machen

Das große Ziel ist dabei der Austausch bodenständiger Völker, Länder sollen nur noch als identitätslose Wirtschaftsstandorte dienen. Nicht anders verhält es sich im beschaulichen Eltmann in den Haßbergen. Dort gab es am 26. September 2023 eine von der Gemeinde ausgerichtete Propagandaveranstaltung für die laufende Einquartierung von Asylanten aus Afghanistan und dem Fernen Osten. Bürgermeister Michael Ziegler sowie Landratsamtsbeauftragter Dieter Sauer führten dabei das Wort. Sie versuchten die Sorgen und Ängste der Bürger ganz nach Manier der Überfremdungspropagandisten als verständlich, aber unbegründet abzutun. So meinten sie, dass man mit dem Asylantenzuzug lediglich Wohnungsleerstände auffüllen würde. Eine Behauptung, die sich keineswegs mit der Realität deckt. Zum Beispiel schilderte ein anwesender Bürger aus eigener Erfahrung, dass er seit Jahren ergebnislos für sich und seine Familie eine freistehende, aber auch bezahlbare Wohnung suche. Der Wohnungsmangel gerade im ländlichen Raum nimmt deutlich zu, insofern ist es absolut inakzeptabel, jedes Jahr noch mehr Asylanten in die Gemeinden zu pumpen. Siehe auch: (Immobilien: Wohnungsmarkt steuert auf Katastrophe zu)

Haarsträubende Antworten: angebliche Fachkräftebereicherung erst in zweiter Zuwanderergeneration

Der wortführende Referent des Landratsamtes gab unter anderem offen zu, dass der Staat in Anbetracht des noch ausstehenden Familienzuzugs in einigen Jahren massive Probleme bekommen wird. Die Anwesenheit der fast ausschließlich männlichen Migranten bei dieser Veranstaltung lässt daher erahnen, wie eine Wohnungsknappheit auch in Zukunft nicht abreißen wird. Auf Fragen, welche die fehlenden Integrationsaussichten der Einwanderer in den Fokus rücken ließen, gaben die Verantwortlichen nur haarsträubende Antworten. So solle doch die erste Generation von Zuwanderern aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse und hoher psychischer Belastung noch gar nicht für die angeblich nötige Fachkräftebereicherung sorgen. Erst die Zweite sei dann in der Lage, die Wirtschaft der BRD zu retten. Einen Anreiz für das Schmarotzerleben bietet dabei zweifelsohne das Anfang des Jahres eingeführte „Bürgergeld“, bekanntlich ein Magnet für die Heerscharen an Sozialtouristen aus aller Herren Länder. Ein besorgter Bürger bemängelte, dass ein ihm bekannter Einwanderer gerne den Beruf des Konditors lernen möchte, dies aber nicht verwirklichen kann, da aufgrund der katastrophalen wirtschaftlichen Lage immer mehr kleine Bäckereien schließen. Somit würde das Bürgergeld ihn und seine Familie besser ernähren. Auf die Frage, warum schwerkriminelle Asylanten nicht konsequent abgeschoben werden, lautete die Antwort: Man könne diese de facto gar nicht abschieben, da A bei den meisten kein konkreter Herkunftsort feststellbar sei und B würde man sich damit seine diplomatischen Beziehungen samt der in den jeweiligen Ländern bestehenden Botschaften zunichtemachen.

Fachkraft: „Ich heiße Afghanistan!“

Abgerundet wurde die Multikulti-Realsatire zum Schluss mit einem orientalischen Imbiss für die anwesenden Gäste, die sich offenbar schon an den Geschmack der neu importierten Lebensart in ihrer Nachbarschaft gewöhnen sollen. Bei einer Vorstellungsrunde der künftigen „BRD-Neubürger“, wo nicht mal die Dolmetscherin einen grammatisch korrekten Satz zusammenfassen konnte, stellte sich einer mit den Worten „Ich heiße Afghanistan“ der Zuhörerschaft vor. Eine interessante Publikumsfrage zum allgegenwärtig präsenten Schlagwort „Fachkräfte“, die direkt an die anwesenden Asylanten gestellt wurde, sorgte dann bei so manchem Bürger abermals für Kopfschütteln. Es wurde nach den allgemeinen Ausbildungsstandards in Ländern wie Syrien oder Afghanistan gefragt. Hierbei wurde bestätigt, dass es in vielen Regionen beispielsweise im Bereich Handwerk gar keine richtige Ausbildung gibt. Während man hierzulande eine mehrjährige Lehre im dualen System mit anschließender Prüfung belegen muss, reicht es dort anscheinend aus, ein paar Wochen irgendeinem Bekannten über die Schulter zu schauen.

Als nationalrevolutionäre Erneuerungsbewegung liegt es an uns allein, diesen Wahnsinn zu beenden und dieses Land uns und unseren Kindern wieder zurückzuholen! In der darauffolgenden Woche verteilten Mitglieder unserer Partei flächendeckend Informationsmaterial an die hiesige Bevölkerung. Die darin enthaltene Botschaft ist für uns eine unumgängliche Schlussfolgerung im Umgang mit der vorherrschenden Asylpolitik, wir stehen für: