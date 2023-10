Weißenfels: Schleuser-Bande vor Gericht

In diesen Tagen stehen die mutmaßlichen Köpfe einer Schleuserbande aus Weißenfels vor Gericht. Sie sollen ausländische Arbeitskräfte mit gefälschten Papieren nach Deutschland eingeschleust und vor allem an Schlachtbetriebe vermittelt haben.

Kriminelle Bande auf großem Fuß

Oleg S., Tommi J. und Klara M., so lauten die Namen der Chefs einer Schleuserbande, die im großen Stil ausländische Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Staaten mit gefälschten Identitätspapieren in die Bundesrepublik Deutschland eingeschleust hat.

Nach Informationen der Medien hatten sie sich unter anderem einen Audi R8 als Dienstwagen zugelegt.

Im Zeitraum von Februar 2019 bis September 2020 haben die drei Schleuser mindestens 66 Personen aus Nicht-EU-Staaten nach Deutschland eingeschleust und mit falschen Identitätspapieren ausgestattet. Desweiteren stehen sie in Verdacht, weitere 49 Personen, vornehmlich aus der Ukraine, als sogenannte Scheinstudenten, mit gefälschten Immatrikulationsbescheinigungen illegal ins Land gebracht zu haben.

Laut Anklage vermittelte die Bande Leiharbeiter an mehrere fleischverarbeitende Betriebe in Sachsen und Sachsen-Anhalt, unter anderem auch an das Tönnies-Werk in Weißenfels. Ihre Erträge aus diesem illegalen Geschäftsmodell werden auf mindestens 1,3 Millionen Euro beziffert.

Grenzen schützen und Schleuser unschädlich machen!

Fälle wie die oben beschriebenen gibt es leider all zu häufig in dieser Republik. Sie sind Folgen des Kapitalismus und der liberalen Globalisierungspolitik, welche offene Grenzen und entwurzelte, frei verschiebbare Arbeitsnomaden braucht, um Löhne drücken zu können und die Profite gewissenloser Firmen zu vervielfachen.

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht für den effektiven Schutz unserer Außengrenzen und für die harte Bestrafung von Schlepperbanden. Auch sind kriminelle, illegale und dauerhaft erwerbslose Ausländer konsequent abzuschieben. Nur ein konsequentes Handeln in diesen Bereichen kann weiteren Schaden von unserem Volk abwenden.

Folgt den Unzensierten Nachrichten Sachsen-Anhalt auf Telegram!

t.me/unsachsenanhalt

Folgt uns bei Telegram!

t.me/drittewegburgenlandkreis