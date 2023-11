Wittenberg: Massenverteilung in der Lutherstadt

In den vergangenen Tagen waren Mitglieder unserer nationalrevolutionären Partei „Der III. Weg“ in der schönen Lutherstadt Wittenberg unterwegs und verteilten dort in verschiedenen Bezirken bei mehreren Aktionen hunderte von Flugblättern.

Die Bevölkerung wurde damit über die derzeitigen Brennpunktthemen „Die wahre Krise ist das System“, „Volkstod stoppen“ und „Wohnungsnotstand beenden“ informiert. Bei der Verteilung fanden auch persönliche Gespräche mit den Bürgern statt, die uns als Partei volksnah zeigen und womit wir auch vermitteln, dass die Sorgen bei uns gehört und verstanden werden.

Ein ausführlicher Bericht folgt.

