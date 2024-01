Europa in Gefahr: Gnadenloser russischer Luftterror gegen die Ukraine

Der Luftterror der Russischen Föderation gegen die Ukraine endet nicht. Besonders hart trifft es zurzeit die Region Charkiw, die zweitgrößte Stadt des Landes. US-Militäranalytiker halten eine blutige Großoffensive des putinschen Terrorregimes für möglich, bei der auch neue Waffensysteme zum Einsatz kommen könnten.

Vernichtung als Ziel Moskaus

Die Stadt Charkiw wird fast jeden Tag von russischen Raketen und Artillerie angegriffen. Die ukrainischen Streitkräfte kämpfen verbissen gegen diesen Terror. Sie ist ein wichtiges kulturelles Zentrum für Wissenschaft und Bildung. Die Stadt ist darüber hinaus von großer strategischer Bedeutung, da sie den Westen und den Osten des Landes verbindet. Ohne sie wäre die Ukraine von Russland und seinen Marionetten eingeschlossen und abgeschnitten. Der Vernichtungskrieg Moskaus richtet sich nicht nur gegen europäisches Leben, sondern auch gegen seine Kultur.

Moskau bringt neue Waffen ins Spiel

Um seine Skrupellosigkeit zu zeigen, setzt Russland nicht nur auf herkömmliche Waffen, sondern auch auf immer tödlichere Technologien. Der russische Rüstungskonzern Rostec will z.B. noch im Jahr 2024 mit der Serienproduktion der Clustergleitbombe PBK-500U „DREL“ beginnen, welche über eine große Entfernung eine gleitende Flugbahn auf ihr Ziel haben soll. In entsprechenden Veröffentlichungen heißt es weiter, dass sie ihre Nutzlast „genau im richtigen Moment“ freisetzt, um gepanzerte Fahrzeuge, Radarstationen, Kraftwerkskontrollzentren und Flugabwehrsysteme zu zerstören. Die 500-kg-Sprengladung wird mit einem GPS-System unterstützt. Die tödliche Bombe kann mit verschiedener Streumunition bestückt werden und damit noch mehr Menschen ins Unglück stürzen.

Kapitulation und „Friedensverhandlungen“ sind keine Optionen

Gerade die jüngsten Ereignisse in der Ukraine verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass die Völker Europas vereint gegen inländische wie ausländische Völkerfeinde stehen und sich dabei nicht auf internationalistische Organisationen verlassen. Einzig und allein nationale Solidarität, Aufopferbereitschaft, europäische Kooperation und soldatische Tugenden werden der Ukraine und damit auch Europa als Ganzes ihren Fortbestand sichern.

Unsere Partei „Der III. Weg“ steht bereits seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen Europa an der Seite der kämpfenden Verbände der Ukraine und zeigt damit einmal mehr, dass wir bereit sind, das Projekt „Europäische Eidgenossenschaft“ mit Leben zu füllen. Nur ein wehrhaftes Europa wird sich auf Dauer gegen die Bedrohung aus Innerasien mit seinen Khanen und Tamerlanen behaupten können. Als europäische Nationalisten unterstützen wir daher auch die Einführung der Wehrpflicht und die Hochrüstung unserer Landesverteidigung auf das modernste Niveau. Statt Waffentechnologie an das Ausland zu verscherbeln, hat diese in Deutschland zu verbleiben und unsere Nation vor der sich immer bedrohlicher aufbäumenden Aggression aus dem Osten zu schützen!