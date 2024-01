Remigration jetzt: Erneute Flugblattverteilung in Singen (BaWü)

Die Invasion unserer Heimat durch unzählige Asylforderer vollzieht sich für jedermann sichtbar in unverminderter Geschwindigkeit. Tagtäglich fallen tausende vermeintliche Flüchtlinge in unser Land ein und können sich eines dauerhaften Bleiberechts gewiss sein, sofern sie in der Lage sind, im richtigen Moment das Wort „Asyl“ zu stammeln. Selbst Asylforderer, die die lächerlichen Anforderungen nicht erfüllen, welche erforderlich sind, um dauerhaft in Deutschland bleiben zu können, müssen nur in den seltensten Fällen fürchten, in ihre Herkunftsländer zurückkehren zu müssen. Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber finden kaum statt. Städte und Gemeinden werden in rasantem Tempo mit integrationsunfähigen Asylanten überfremdet, die gekommen sind, um in unserem Land ein unbeschwertes Leben auf Kosten des deutschen Volkes zu führen. Bürger betroffener Kommunen werden vor vollendete Tatsachen gestellt, ein Mitspracherecht im Hinblick auf die Errichtung neuer Asylunterkünfte existiert nicht. Hunderte Fremdländer werden deutschen Familien vor die Tür gesetzt, die angesichts der Konsequenzen für die Sicherheit vor Ort um Leib und Leben ihrer Angehörigen bangen. Die Asylflut ist von deutschen Städten und Gemeinden, die die Konsequenzen der desaströsen Asylpolitik der Bundesregierung tragen müssen, kaum noch zu bewältigen. Praktisch nirgends ist noch Platz für die Unterbringung weiter Asylantenhorden vorhanden. Verzweifelt suchen Landkreise, Städte und Gemeinden nach geeigneten Objekten, um immer neue Massen vorgeblicher Flüchtlinge unterbringen zu können.