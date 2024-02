Die wahre Krise ist das System: Flugblattaktion in Wangen (BaWü)

Nationalrevolutionäre verteilten am heutigen Abend anlässlich der bundesweiten Kampagne „Die wahre Krise ist das System“ hunderte Flugblätter in Wangen im Allgäu. Unzählige Briefkästen der Einwohner der zweitgrößten Stadt des Landkreises Ravensburg wurden mit Flugschriften bestückt, auf denen die Alternativen unserer nationalrevolutionären Bewegung zum bestehenden maroden BRD-System aufgezeigt werden.

Wie die immer dichtere Abfolge von Krisen deutlich erkennen lässt, handelt es sich bei den auftretenden Notständen keineswegs um vorübergehende Erscheinungen. Es sind vielmehr Anzeichen für den steten und unaufhaltsamen Niedergang eines dysfunktionalen Systems, das von Beginn an zum Scheitern verurteilt war, und das nicht dazu in der Lage ist, adäquate Lösungen für die drängenden Fragen der Gegenwart und Zukunft zu entwickeln.

Von Vorteil erweist sich das bestehende System lediglich für eine kleine Clique von Profiteuren des BRD-Systems, während der Großteil des deutschen Volkes als bloße Verfügungsmasse den Interessen der herrschenden Eliten dienstbar zu sein hat. Trotz der deutlich erkennbaren Schwächen des BRD-Systems wirken dieser kleine Zirkel von Profiteuren und deren politische Handlanger auf einen Systemerhalt hin und versuchen, dem deutschen Volk das bestehende System als alternativlos zu verkaufen. Doch angesichts der Dauerkrise des BRD-Systems gelingt es immer seltener, das deutsche Volk davon zu überzeugen, dass es tatsächlich keine erstrebenswerte Alternative zu den momentan vorherrschenden Verhältnissen in unserer Heimat gibt. Der Unmut in unserem Land wächst täglich, es rumort kräftig in der breiten Masse des deutschen Volkes.

Unsere nationalrevolutionäre Bewegung „Der III. Weg“ bietet in Form des Deutschen Sozialismus einen Ausweg aus der Dauerkrise, in welcher sich die BRD systembedingt befindet. Gemäß Punkt 1 des Parteiprogramms strebt die Partei „Der III. Weg“ eine systematische Neuordnung aller Bereiche des politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens an, zum Vorteil aller Angehörigen des deutschen Volkes.