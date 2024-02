Große Verteilaktion in Wetzlar (Hessen)

Nationalrevolutionäre verteilten 4.000 Flugblätter in der Wetzlarer Wohnstadt und in Wetzlar-Dalheim (Mittelhessen). Thema war die fortschreitende Überfremdung und die damit einhergehende Islamisierung unserer Heimat.

Wir stellen uns quer!

Wir schauen nicht tatenlos zu und kämpfen für den Fortbestand unseres Volkes und unserer Heimat.

Schließ‘ dich uns an und komm‘ in die Bewegung!

Islamisierung stoppen! Heimat bewahren



Die Partei “Der III. Weg” spricht sich nicht gegen den Islam als Religion aus, doch gehört dieser nicht nach Deutschland, sondern in jene Länder, die seit Jahrhunderten vom Islam geprägt sind. Eine Moschee ist nur ein weiteres Zeichen der zunehmenden Überfremdung Deutschlands.

Nicht alle Moslems sind Terroristen, aber fast alle Terroristen sind Moslems. Wenn Al Qaida, IS und Co. sich bei ihren Untaten auf den Islam berufen, weltweit unterstützt und bestärkt von zahlreichen islamischen Geistlichen, so ist es unsinnig zu behaupten, das Verhalten der Terroristen wäre nicht islamisch.

Der Islam unterteilt die Welt in das „Haus des Friedens“ (die islamische Welt) und das „Haus des Krieges“ (die nicht-islamische Welt), gegen das der heilige Krieg zur religiösen Pflicht wird. Diese Tatsache zu ignorieren und einen aufgeklärten „Euro-Islam“ zu beschwören bedeutet, sich aus dem bis heute gültigen islamischen Grundverhältnis die Rosinen herauszupicken – Wirklichkeit vs. Wunschdenken.

Fakt ist, dass sich Europa seit Beginn der islamischen Expansion im permanenten Abwehrkampf gegen die Religion Mohammeds befindet. Nicht einmal 100 Jahre nach dessen Tod fallen islamische Krieger in das Reich der Westgoten im heutigen Spanien ein und vernichten dieses. Weitere Eroberungszüge können erst durch die Franken unter Karl Martell im Süden Frankreichs zum Halten gebracht werden. Fast 800 Jahre wird die Rückeroberung der islamisch besetzten Gebiete auf der iberischen Halbinsel dauern („Reconquista“).

Im 14. Jahrhundert sind es die Osmanen, die auf dem Balkan auf europäisches Gebiet greifen und weite Teile Südosteuropas unter ihre Herrschaft bringen, während nordafrikanische Seeräuber das Mittelmeer unsicher machen und auf ihren Beutezügen die europäischen Küsten bis hinauf nach Island heimsuchen. 1453 erobern die Osmanen Konstantinopel und zerstören damit die Reste des fast 2000 Jahre währenden römischen Reiches. Erst 1912 werden sie fast vollständig vom Balkan vertrieben, nach Jahrhunderten von Krieg, Unterjochung und Versklavung. Ein kleiner Gebietsfetzen Europas ist bis heute türkisches Staatsgebiet.

Die Schlachten von Tours und Poitiers, dem Amselfeld und Lepanto, der Kampf um Malta und die Türkenkriege des Heiligen Römischen Reiches; Karl Martell, El Cid und Prinz Eugen – sie alle sollten sich in das europäische Bewusstsein eingebrannt haben. Sie sind zugleich der Beweis, dass eine friedliche Co-Existenz mit der islamischen Welt nur durch eine Stärke des Glaubens, der Identität und der Waffen möglich ist.

Diese generelle Frontstellung wird durch die islamischen Parallelgesellschaften in Europa verstärkt. Islamischer Terror kann in erster Linie dort gedeihen, wo islamische Einwanderer in nennenswerter Zahl Fuß gefasst haben – sie stellen, gewollt oder ungewollt, das sprichwörtliche Wasser dar, in dem sich die Terroristen bewegen können. Es ist kein Zufall, dass die bisherigen Anschläge gerade in den Ländern Europas – insbesondere Frankreich und Großbritannien – verübt wurden, in welchen die islamischen Bevölkerungsanteile am höchsten sind. Polen, Ungarn oder die Slowakei stehen aus genau diesem Grund nicht im Fokus von Attentätern.

DER III. WEG Stützpunkt Westerwald/Taunus: Folgt uns bei Telegram!

Folgt uns auch bei Twitter!