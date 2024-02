Ostbayern sendet ein Licht für Dresden

Am Abend des 13. Februar 2024 trafen sich Aktivisten unserer nationalrevolutionären Partei in der Dreiflüssestadt Passau. An diesem historischen Tag wollte man der wohl 250.000 Toten von Dresden gedenken und symbolisch ein Licht für Dresden senden. Vom 13. bis zum 15. Februar 1945 ließen alliierte Terrorbomber ihre tödliche Fracht an Bomben auf die mit Flüchtlingen überfüllte Stadt fallen. Dresden wurde dem Erdboden gleich gemacht.

Männer, Frauen, Kinder und Greise wurden Opfer dieses Bombenholocausts. Ein sinnloses Kriegsverbrechen, das nie gesühnt wurde.

Während antideutsche Kreise versuchen, das Gedenken zu sabotieren und die Stadt selbst erst vor kurzem klammheimlich eine Inschrift am Altenmarkt in einer Nacht-und-Nebel-Aktion entfernen ließ, erinnert unsere Partei „Der III. Weg“ würdig an die Toten des alliierten Bombenterrors. Aus diesem Grund verteilten die Aktivsten, wie bereits in der Vergangenheit, kleine Schilder in Passau. Ein Gedenken und ein symbolisches Licht riefen jedem den Ernst der Stunde ins Gedächtnis.

Macht den 13. Februar zum offiziellen zentralen Gedenktag unseres Volkes – die Toten mahnen zur Pflicht.

Dresden 1945 bleibt unvergessen!

Flugblattverteilung: Aktiv in Passau und im Landkreis

Die späteren Stunden des Abends wurde von den Aktivisten dazu genutzt, Flugblätter in Passau und Erlau zu verteilen, um auf die anhaltende Asylflut aufmerksam zu machen.

Gerade die Grenzregion zu Deutsch-Österreich ist ein Brennpunkt für ungezählte Asylforderer; Schleuser sind hier täglich aktiv. Die halbherzigen Grenzkontrollen an den Grenzen dienen höchstens zur Beruhigung der Bevölkerung. Nur eine revolutionäre Bewegung kann unsere Heimat bewahren.

Aus diesem Grund verteilten die Aktivsten aus Ostbayern Flugblätter an die Bevölkerung. Das bessere Deutschland steht für konsequente Grenzschließungen und ebenso konsequente Abschiebungen.

Wenn Dir etwas an der Bewahrung Deiner Heimat liegt, dann werde jetzt aktiv!

Gerade Du musst tätig werden! Besser heute als morgen.

Reihe Dich ein in die nationalrevolutionäre Bewegung!